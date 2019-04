APUNTA QUE "LA INDEPENDENCIA SERÍA TERRORÍFICA PARA CATALUÑA"

El ministro de Economía ha lanzado un mensaje de calma: "No generemos ningún tipo de expectativa irracional que, además, no se va a cumplir; no va a haber corralito". De Guindos asegura que los ahorros están a salvo gracias al paraguas del Banco de España. El ministro ha tenido un tenso debate con Alberto Garzón sobre la fuga de empresas de Cataluña.