Los presos del 'procés' ya son parlamentarios: así ha sido su paso por el Congreso

Tenían prohibido celebrar reuniones de trabajo en el Congreso y mantener contactos con los medios, así que los diputados presos del 'pròces' han recurrido a las redes sociales para trasladar su mensaje el día en el que han recogido sus actas como parlamentarios.

Se han grabado en video y han difundido la grabación en redes sociales, una situación que algunos interpretan como una burla al alto tribunal.

El Supremo recuerda que no había prohibición expresa para que no se hicieran videos.

Sin embargo, fuentes del Supremo a laSexta aseguran que la misión de controlar a los acusados presos y, por tanto, de que se hayan hecho los vídeos, era de la Policía del Congreso. Aunque pueda considerarse "un abuso de confianza", no había prohibición expresa para que no se hicieran vídeos y no hay voluntad de tomar medidas contra ellos, añaden estas fuentes.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, aparece sonriente con su portavoz Gabriel Rufián, mientras cumplimenta los trámites de su acreditación como diputado electo. Se muestra orgulloso del respaldo obtenido en las elecciones del pasado 28 de abril y agradece el apoyo de sus compañeros de ERC.

También Jordi Sànchez como Jordi Turull y Josep Rull también han aprovechado su presencia en el Congreso para grabar un mensaje en vídeo como respuesta a las restricciones del Tribunal Supremo.

Sànchez dice que ha acudido al Congreso "con la intención de seguir sirviendo a todas las personas que el 1 de octubre fuimos a votar".

Josep Rull asegura en su video que "la nuestra no es sólo la causa de Cataluña, es la causa de la libertad".

Jordi Turull también se ha grabado mientras realizaba dentro del Congreso las gestiones para recoger su acta.