Los jueces piden al Gobierno que la petición de indulto no retrase los ingresos en prisión

RECLAMAN UNA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

Es lo que le han pedido al Gobierno 1500 jueces decanos: que se cambie el código penal para que esos condenados no utilicen la petición de indulto como una artimaña para no entrar en prisión. En esa situación están Matas, del Nido o el ex alcalde de Torrevieja del PP. Una petición que cae en saco roto. El ejecutivo ya ha dicho que no.