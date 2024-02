El cantante y activista independentista Lluís Llach presentó en diciembre su dimisión como miembro de la dirección del Consell de la República después de que el expresidente de la Generalitat y líder de esta organización independentista, Carles Puigdemont, entrase en las negociaciones de investidura en calidad de dirigente de Junts.

En una entrevista en 'Vilaweb' publicada este jueves, Llach ha manifestado que le genera "dudas e incomodidad" que Puigdemont lidere el Consell de la República y también las negociaciones de investidura en representación de Junts. "Se convierte en el líder de la negociación, yo no me siento cómodo y decido dejar el Consell por eso, solo por eso", ha explicado Llach.

No obstante, ha sostenido que admira al expresident y respeta su iniciativa política: "No dudo que pueda hacer trabajo, de hecho, de momento se ha visto que les molesta mucho", ha señalado, añadiendo que él no ha militado nunca en ningún partido político.

Así, Llach ha apostado por reformular el Consell de la República "desde todos los puntos de vista" y ha afirmado que hay mucha gente dentro de la organización que también lo piensa y tiene voluntad de hacerlo, tras lo que ha detallado que ha abandonado la dirección pero sigue siendo miembro. Además, ha reclamado que esta organización se convierta "en una herramienta efectiva" y que se tengan más en cuenta a los consells locals de la entidad.

El cantante se ha mostrado a favor de que haya una cuarta lista independentista que se presente a las elecciones, pero se ha mostrado contrario de que esta salga de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). "No quiero que se convierta en un anexo de una futura opción política. Me parece que eso va contra el sentido más profundo de la Assemblea", ha dicho y ha agregado que se debe articular de otra manera esta cuarta lista y la ANC no se debe ligar a ella.