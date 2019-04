Lluís Corominas, JxSí: "La opción más valiente es asumir los resultados, hacerlos vinculantes y apostar por la independencia"

El president de Junts pel Sí ha afirmado en el Parlament, y después de que Carles Puigdemont, president de la Generalitat, haya declarado la independencia y pedir que se suspendan sus efectos, que "la ley del referéndum dice que el resultado del 1-O implica la independencia de Cataluña". Corominas ha aseverado que su grupo seguirá "adelante con esta base".

En este sentido, ha criticado y tachado de "falta de respeto que casi un millar de personas "hayan sido víctimas de la violencia gratuita del Estado español". Por ello, ha manifestado que no dejarán que en la república catalana sea la policía quien decida las cosas, y no las urnas".

Corominas ha destacado en su intervención que "una parte importante" de Cataluña ya no quiere ser española: "Ya no somos españoles". No obstante, ha añadido: "No se puede construir ninguna república sobre el odio, el rencor y la venganza", y ha asegurado que construirán "un Estado en paz y democracia".

El dirigente catalán también ha tenido palabras contra la actuación del Gobierno de España y el PP frente a la situación catalana. "No olvidaremos nunca los jueces y la fiscalía que han trabajado al servicio del PP, saltándose derechos fundamentales".

Corominas ha asegurado que, para su grupo, "la opción más valiente es asumir los resultados, hacerlos vinculantes y apostar por la república y la independencia" y que quieren "aplicar los resultados del 1-O". Por ello, concluye, la "mediación y el diálogo son un buen camino".