Llegan a España las vacunas de Pfizer tras sufrir un retraso de 24 horas en el reparto. Los envíos previstos de la vacuna ya han llegado a cinco aeropuertos españoles: a Madrid, Barcelona, Vitoria, en primer lugar, y después a Valencia y Sevilla.

Los aviones transportan las más de 350.000 dosis que debían haberse entregado ayer lunes, pero que se retrasaron por un problema logístico de la compañía.

Según informan desde el Gobierno, tras la llegada de los vuelos y el reparto para cada comunidad, la vacuna se distribuirá para que comience hoy la vacunación masiva en España, después de que las primeras dosis se inyectasen el pasado domingo.

Al igual que durante el fin de semana, el Ejército se encargará de llevar las vacunas a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

En una entrevista en TVE, el ministro Illa ha recordado que, pese al inicio de la vacunación, faltaría una segunda dosis para que los vacunados estén inmunizados y ha vuelto a pedir cautela y prudencia a los ciudadanos en estas fechas navideñas. "Todavía nos queda tiempo de conviviencia con el virus y de seguir manteniendo al pie de la letra las recomendaciones", ha añadido el titular de Sanidad.

Illa reconoce que enero y febrero serán meses difíciles y no descarta la llegada de una tercera ola del virus. "No podemos ni debemos descartar una tercera ola. Nos engañaríamos a nosotros mismos. Podemos minimizarla mucho si no podemos evitarla", ha señalado el ministro, que insiste en que la Nochevieja se debe celebrar extremando las precauciones. "No quiere decir que no podamos celebrar la Nochevieja y que se vaya este 2020, pero de una manera prudente", ha añadido.