Una limpiadora de la casa de la infanta Cristina y Urdangarin admite que cobró en negro

Una mujer que estuvo trabajando como señora de la limpieza durante unos tres años para los exduques de Palma en su vivienda de Barcelona ha asegurado en el juicio del caso Nóos que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin le ofrecieron pagarle en dinero negro y así lo hicieron antes de contratarla.



La mujer ha detallado que la gobernanta de la vivienda fue quien le entregó el dinero en efectivo en un sobre y ha especificado que fueron los duques de Palma quienes le ofrecieron pagarle en negro: "Estaban presentes la infanta y el señor Urdangarin, los dos", ha afirmado ante el tribunal que juzga a doña Cristina, su marido y otros 15 acusados.



Le ofrecieron pagarle en negro por la limpieza y "al mes o así" le hicieron un contrato porque ella se lo sugirió, ya que estaba pendiente de tramitar la nacionalidad española, y aceptaron.

Ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma, la mujer ha explicado que estuvo contratada como telefonista para la empresa Aizoon, propiedad al 50% de la infanta y Urdangarin, pero nunca ejerció ese empleo: "No he trabajado en la empresa Aizoon, he trabajado en casa.



En mi contrato figuraba que era telefonista pero hacía limpieza en casa, durante cuatro horas de lunes a sábado". El juicio del caso Nóos alcanza hoy su vigesimocuarta jornada, en la que está previsto que declaren 11 testigos, 10 de ellos por videoconferencia.