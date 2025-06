Leire Díez afirma que no conoce "de nada" a Aldama y que pasó "miedo": "Le tuve a un centímetro, temí que me agrediera"

¿Qué está diciendo? La exmilitante socialista insiste en que lo suyo con la trama de los hidrocarburos era una investigación periodística, no 'fontanería'. "Lo que haya va a salir, salpique a quien salpique", dice.

Tras su tensa comparecencia, interrumpida por Víctor de Aldama, quien la increpó y casi se enfrentó físicamente con Javier Pérez Dolset, Leire Díez asegura no conocer de nada a Aldama y que temió que la agrediera. El empresario la acusó de mentir, pero Díez insiste en que no tiene relación con él y critica su comportamiento. Además, afirma que el contenido del pendrive que el PSOE va a entregar a la Fiscalía es información que podría estar en sumarios y niega haber actuado bajo órdenes del partido.

Leire Díez asegura ser "protagonista involuntaria" de una tormenta política que este miércoles culminaba en una esperpéntica comparecencia con la irrupción inesperada de Víctor de Aldama, que la increpó y casi llega a las manos con el también imputado Javier Pérez Dolset. Ella, sin embargo, sostiene que no conoce de nada al presunto comisionista del 'caso Koldo' y que incluso temió que la agrediera durante este episodio.

Lo ha hecho en declaraciones a 'RNE' este jueves, tras prodigarse por varios medios de comunicación desde esa accidentada rueda de prensa el miércoles. "Yo simplemente ayer hice una comparecencia y en lo que se convirtió después es absolutamente ajeno a mi voluntad", ha afirmado Díez, que ha asegurado que también para ella "fue una sorpresa" que Aldama se plantara allí y también "uno de los momentos más difíciles, de más tensión y de más preocupación en los últimos tiempos".

El empresario la acusó de mentir, algo que la presunta 'fontanera' del PSOE considera "una paradoja en sí misma". "No voy a entrar a debatir absolutamente nada con un señor al que no conozco de nada. Ayer le vi por primera vez", ha asegurado, criticando que Aldama "se permite el lujo de venir ayer a insultar y amenazar a un sitio donde él no estaba invitado y de la manera en que lo hizo".

"No tenemos absolutamente nada que ver él y yo", ha insistido Díez, que ha deslizado que Aldama "ha intentado hacer creer muchas cosas a mucha gente", peo "todavía estamos esperando a que muestre con pruebas todas esas cosas que decía que tenía". "Yo vi ayer a Aldama por primera vez personalmente, no tengo absolutamente nada que ver con este señor, ni quiero", ha sentenciado.

"Lo que hizo ayer es acosar, insultar y amenazar, no tengo nada que decirle", ha continuado Díez, que asegura que temió que la agrediera. "Hubo un momento que sentí miedo (…) Le tuve a un centímetro de mí", ha recalcado. "La forma en la que vino y con la agresividad con la que vino, hubo un momento en que temí que me agrediera", ha mantenido.

Aldama irrumpe por sorpresa en la comparecencia de Leire Díez para increparla: "Es una sinvergüenza"

El pendrive y los hidrocarburos

Preguntada acerca del contenido del pendrive que entregó al PSOE al pedir la baja y que el partido va a entregar a la Fiscalía, la presunta 'fontanera' ha dicho que solo contiene "información" y que "muchas de esas informaciones probablemente estén en sumarios". Además, la ya exmilitante socialista asegura que el audio en el que pedía material comprometedor contra la UCO está "manipulado" y que la conversación fue "mucho más larga" y en realidad duró 113 minutos.

Díez, además, ha deslizado que "qué casualidad que todo lo que se está filtrando" sea "de clientes de un mismo despacho de abogados". "Mucha casualidad para mi gusto", ha incidido. Además, ha insistido en que no actuaba bajo las órdenes del PSOE cuando llevó a cabo esa supuesta investigación periodística para escribir un libro, que es como ha justificado sus maniobras: "Si el PSOE hubiera querido tener información tiene métodos muchísimo mejores probablemente y más eficaces para obtenerla", ha esgrimido.

Ante la pregunta de si lo que ella 'investiga' puede ser perjudicial para el PSOE o, por el contrario, busca blindar al partido y a Pedro Sánchez, Díez ha dicho que "no blinda a nadie" y que "esta trama de hidrocarburos es suficientemente grande como para que seguro que haya gente de todos lados". "Y si alguien ha hecho algo mal, ha hecho algo que no debía y formaba parte de esta trama, tendrá que responder", ha señalado.

"Esto no es cuestión de partidos y si era del PSOE, lo hizo igual de mal que si era de otro sitio", ha defendido, insistiendo en que "esto no va de salvar soldados de un partido o de otro". ¿Podría entonces salir salpicado el PSOE? "Lo que haya, va a salir", ha contestado la exmilitante socialista, que ha reiterado "esto no va de catalogar personas en función de su ideología", sino de "explicar cómo ha funcionado esto, salpique a quien salpique".

"No es una advertencia absolutamente a nadie", ha matizado no obstante Díez. "Es un hecho, que se está investigando una trama que es muy grande y salpique a quien salpique. Yo no tengo nada que advertir a nadie, pero ni al PSOE ni a nadie", ha reiterado.