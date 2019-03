El PP se lava las manos sobre la presunta cuenta de Francisco Granados en Suiza

En los pasillos del Congreso, el presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara Baja, Alfredo Prada, ha señalado que es Granados el que tiene que dar cuenta de su supuesta cuenta en el país helvético y aclarar "absolutamente todo" respecto a la información publicada. "No me corresponde a mi hacerlo", ha comentado.

En todo caso, el que fuera consejero de Justicia y que se enfrentó a Granados por el caso del espionaje en Madrid ha apuntado que el afectado ya lo ha desmentido. "Yo no voy a opinar sobre esa cuestión porque el propio Granados ha negado, pero en todo caso que opine él", ha insistido Prada.

De su lado, el portavoz económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha apuntado que si Granados justifica el dinero que se le acusa tener en Suiza y dice de dónde viene no habrá nada que decir. Eso sí, ha dejado claro que él "nunca" ha "ido a Suiza" ni tiene un "reloj de Suiza".

Si se demuestra que no ha pagado impuestos, debería dimitir

Preguntado sobre si ve con buenos ojos que un cargo público tenga dinero en Suiza, el dirigente 'popular' ha dicho que lo que le parece "abominable" es que un cargo público no pague impuestos por el dinero que tenga.

En todo caso, ha señalado que, de acuerdo con lo que ha salido publicado, no queda claro si el dinero era de Granados o si ha pagado o no los correspondientes impuestos por él. "¿Qué pasaría si Rubalcaba es el autor del Faisán? Pues que tendría que dimitir pero antes se tendría que demostrar que es el autor. Si Rubalcaba tiene dinero en Suiza y no ha pagado impuestos, debería dimitir", ha indicado.

A juicio de Pujalte, la clave es si la noticia que se ha publicado y que afecta a Granados es o no es cierta. "El tiene derecho a explicar de dónde y cómo viene ese dinero y, después, nos pronunciaremos", ha concluido.