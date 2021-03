Cataluña ha afrontado sin sorpresas la primera sesión celebrada en el Parlament con el triunfo de Laura Borràs. Casi un mes después de la victoria del independentismo en las elecciones del 14F ­-pese al éxito del llamado 'efecto Illa'-, la candidata de Junts per Catalunya y reconocida mano derecha de Carles Puigdemont ha sido elegida presidenta de la cámara con 64 votos a favor, los correspondientes a su partido y a ERC. Una victoria con la que se impone a Eva Granados (PSC), pero que ha logrado por mayoría simple, en la segunda ronda, al no alcanzar en la primera los apoyos necesarios. La CUP ha optado finalmente por el voto en blanco, vinculando su decisión a los presuntos delitos de corrupción por los que Borràs está siendo investigada.

Minutos antes de ser elegida en un acto llevado a cabo en un emplazamiento inusual, el Auditorio del Parlament, para cumplir con el protocolo de seguridad antiCOVID, Borràs ya había querido lanzar un mensaje alto y claro, muy en la línea de los discursos electorales previos a las elecciones: Cataluña transitará hacia la independencia. "La legislatura que empezamos -la XIII- marca un punto de inflexión: avanzar hacia la independencia de Cataluña porque así lo ha decidido más de la mitad de los catalanes", ha aclarado la presidenta del Parlament, que ha añadido: "Mi trabajo es continuar el trabajo hecho por la expresidenta Carme Forcadell donde ella lo dejó". Elogios que, por otra parte, no ha dedicado a Roger Torrent, su predecesor en la Cámara.

Asume así la defensa de la soberanía de la institución catalana frente a las posibles "injerencias" de un Estado que, tal y como ha denunciado, no quiere negociar: "El Estado español no sólo ha renunciado a dialogar, está dispuesto a decidir sobre qué o sobre qué no pueden dialogar otros. Y quiero dejar bien claro desde este primer momento que mientras sea presidenta de esta Cámara, eso no pasará". Un discurso que no ha gustado a otras formaciones de la cámara; entre ellas, a Ciudadanos, que ha abandonado la sesión ante las declaraciones de Borràs. "Continúa el menosprecio a la mayor parte de los catalanes y a las instituciones", ha criticado posteriormente el portavoz del partido naranja en Cataluña, Carles Carrizosa.

Tampoco ha agradado nada la intervención de Borràs entre las filas del Partido Popular catalán. Su portavoz, Alejandro Fernández, ha cargado duramente contra ella asegurando que "no cumple con los requisitos mínimos que se exigen a una persona que debe desempeñar un papel de representación institucional tan relevante". En este sentido, ha lamentado que la nueva presidenta del Parlament haya ofrecido "un discurso sectario con un componente de claro rechazo hacia las personas que no comparten sus ideas", usando palabras "surrealistas y profundamente vanidosas", y ha criticado que haya hecho referencia a la ejemplaridad cuando "está imputada por presuntamente fraccionar contratos".

Unido al triunfo de Borràs, el independentismo se ha hecho con el control de cinco de las siete sillas en la Mesa de la cámara, que se ha decidido al inicio de la sesión y ha quedado compuesta de la siguiente manera: Anna Caula (ERC) como vicepresidenta primera, Eva Granados (PSC) como vicepresidenta segunda, Ferran Pedret (PSC) como secretario primero, Jaume Alonso-Cuevillas (JxCat) como secretario segundo, Pau Juvillà (CUP) como secretario tercero y Ruben Wagensberg (ERC) como secretario cuarto. Los socialistas cuentan así con dos miembros, y es la primera vez que la CUP participa en una Mesa cuya composición no ha tardado en criticar Vox. El diputado de la formación de extrema derecha Ignacio Garriga ha reprochado a Cs y a PPC que no hayan apoyado su candidatura, y ha aseverado que les han "usurpado" un puesto que "de facto" le correspondía a su partido al haber sido la cuarta fuerza política más votada en las elecciones.

Ahora, para formar un nuevo Govern, el reloj fija la fecha de investidura: 26 de marzo, en dos semanas. En este contexto, Puigdemont avisa de que los acuerdos de la mesa no son una señal de que "sea un hecho que se entenderán para gobernar". Así se ha expresado el expresident catalán en una entrevista concedida a 'El Punt Avui', donde aseguraba además que el objetivo de la justicia española era "interferir en la libre decisión del Parlamento de Cataluña", al tiempo que aseguraba "esto no va de repartir consejerías, sino de saber a qué dedicar este 52% de votos los próximos cuatro años.

Una advertencia que lanza también la CUP. "Hay que dejar bien claro que nuestros votos no son un cheque en blanco", ha apuntado Dolors Sabater, candidata de la CUP a la Generalitat. El punto común es que Aragonès será el candidato a una investidura a la que Salvador Illa no ha renunciado porque ganó las elecciones. "A partir de aquí la presidenta, tras la ronda de consultas, estimará si es conveniente y supongo que nos explicará la decisión que tome y que la justificará", ha apuntado el líder de los socialistas catalanes. La sesión de investidura se celebrará también en el Auditorio. Si fracasa el primer intento, el Parlament tendrá dos meses exactos para buscar un president antes de que se pudieran volver a convocar elecciones automáticamente.