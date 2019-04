Las reacciones a la renuncia de Pedro Sánchez vuelven a escenificar el divorcio en el PSOE

Aluvión de reacciones a la renuncia de Pedro Sánchez. El primero en apoyarle ha sido el que fue su mano derecha, César Luena, quien ve "una decisión muy respetable en lo personal y muy responsable en lo político".

Los que están a favor de la abstención discrepan, y creen que lo importante es estar en la oposición. Ignacio Urquizu, diputado del PSOE por Teruel, quien piensa que "se puede conseguir un país mejor a partir del lunes".

Desde el PSC entienden que se vaya para no ir en contra del Comité Federal, mientras que la diputada inpedendiente Margarita Robles también se pone del lado de Sánchez y asegura que no entiende cómo el PSOE ha llegado a esta situación, porque no entiende "un modelo de PSOE que permite que un líder elija entre lo que quiera la militancia y lo que quiere una gestora inflexible".

El exministro de la etapa de Zapatero, Miguel Sebastián, también se ha mostrado elogioso con Sánchez, explicando que "su decisión de hoy le honra y yo creo que es una salida digna". A su juicio, renunciar al acta es un gesto de generosidad hacia al partido sin faltar a la militancia.

Y desde fuera de las filas socialistas, también se han pronunciado. ERC recalca que los socialistas están ahora más divididos, y añade que estamos en un día triste para el PSOE.