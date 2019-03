El sector educativo se vuelca en la huelga contra Wert en defensa de la Educación

Las manifestaciones han sido el punto álgido de una jornada de huelga que ha comenzó con actividades tan peculiares como una fiesta de cumpleaños. Con tartas y regalos han querido responder a las declaraciones del ministro Wert, comparando las manifestaciones por la educación en España con una fiesta de cumpleaños.

Miles de personas convocadas por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública -250.000, según los organizadores- han clamado en Madrid contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), los recortes y exigen la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Con pancartas y consignas por la educación pública, la marea verde ha recorrido el centro de la capital. Toda la comunidad educativa, docentes, alumnos y familias, se han volcado en la protesta.

Bajo el lema "No a la LOMCE. No a los recortes". No a las contrarreformas educativas', padres, alumnos y docentes han recorrido durante una hora el centro de la capital, desde la Plaza de Neptuno hasta Sevilla, donde se ha instalado un escenario para que los representantes de la Plataforma leyeran el manifiesto.

También miles de personas se han manifestado en las capitales canarias en contra de la ley Wert y como colofón de una jornada de huelga general en educación que, según los convocantes, ha sido un éxito.

Sevilla sale también a la calle a manifestarse. En Andalucía además la presidenta Susana Díaz ya ha dicho que la Junta va a recurrir la LOMCE ante el Tribunal Constitucional. En Valencia ha habido altercados durante la mañana en la Universidad politécnica y se han visto contenedores ardiendo.

La huelga, que ha sido un "éxito" para la Plataforma y un "fracaso" para el Ministerio, ha sido convocada también, aunque por separado, por los sindicatos ANPE, CSIF, FSIE y USO, estos dos últimos mayoritarios en la escuela privada concertada.