"Las devoluciones en caliente no permitirán escuchar al inmigrante"

La nueva reforma podría hacer que los inmigrantes ilegales que llegan a Ceuta y Melilla pierdan el derecho a ser escuchados. "No podrá intervenir ni un juez, ni un abogado, y no podremos escuchar al inmigrante", explica Emilio Ramírez, abogado experto en extranjería. "Supongamos que se trata de una señora embarazada, la vamos a devolver directamente".

Hasta ahora los inmigrantes interceptados ilegalmente en la frontera española tenían derechos: ser conducidos a una comisaria, ser identificados y poder explicar sus circunstancias particulares, derecho a asistencia jurídica y a un traductor en caso de ser necesario.

Para los abogados de extranjería las devoluciones en caliente dejan totalmente desvalidos a los inmigrantes. "Existe simplemente una respuesta de rechazo", asegura Luz Elena Jara, miembro de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería.

El Gobierno se escuda en un acuerdo de devolución de inmigrantes firmado con Marruecos en 1992, que no contempla aceptar a inmigrantes no identificados. Por eso España pretende ahora que el Gobierno marroquí acepte la devolución tan pronto pisen territorio español. "No se va a solucionar así el problema de la inmigración, solamente vamos a ahorrarnos trámites", insiste Emilio Ramírez.

El Consejo Europeo de Inmigrantes y Refugiados recuerda a España que no puede saltarse los convenios internacionales. "Cuando los inmigrantes están en territorio español, la legislación europea les ampara", afirma la portavoz de ECRE, Ana Fontal.

Los inmigrantes ilegales que llegan a un país de la Unión Europea tienen derecho a que se les comunique por escrito por qué van a ser devueltos, y también a recurrir judicialmente esa decisión.