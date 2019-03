Lara: "El PP hace lo contrario a lo que propone en sus medidas anticorrupción"

LA OPOSICIÓN CRITICA LA ACTITUD DEL GOBIERNO

Entre las 40 medidas contra la corrupción que estudia convertir en ley el Gobierno de Mariano Rajoy, hay muchas que ya existen pero no se aplican o simplemente no se sancionan. Para Izquierda Unida, el PP habla de lo que no hace y deslegitima al partido del Ejecutivo como ya ha hecho el PSOE al recordar el 'caso Bárcenas'.