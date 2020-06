Los comercios han tenido que readaptarse por la pandemia de coronavirus, para evitar la propagación de la enfermedad. En su reapertura durante la desescalada han tenido que reducir su aforo y extremar la limpieza, algo por lo que algunos negocios han comenzado a cobrar.

Sin embargo, las organizaciones de consumidores recuerdan que no es legar cargar tarifas por limpiar la mesa, desinfectar el calzado o por tener material higiénico en restaurantes, bares o peluquerías no es legal, por lo que no pueden cobrarse si están destinadas a la limpieza o desinfección del propio local o si no se informa de ellas.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez afirma que "no pueden decirnos que hay que pagar un plus por el hecho de que tienen que llevar a cabo medidas para evitar la propagación del coronavirus".

Incremento del precio

Lo que han empezado a hacer otros negocios es aumentar sus precios, algo que si está permitido, porque es posible que su margen de beneficios ahora sea menor. Pero, "en ningún caso" caso podría facturarse un suplemento concreto por el hecho de llevar a cabo medidas de higienización", puntualiza Sánchez.

Sí pueden cobrar por ofrecer material de prevención personal para el cliente, aunque antes deben informar fehacientemente: "Una vez que el cliente de su consentimiento ya se puede cobrar", señala Lleana Izverniceau, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la OCU.

Pero además de en comercios, esta "tasa covid" también ha llegado a algunos colegios como en el Estudiantes Las Tablas, donde a partir del curso que viene se cobrarán 159 euros por material higiénico sanitario.

Un precio que se podrá pagar en un único pago o en tres veces. y que tiene carácter voluntario. Ya, que como afirma el director del centro, Fernando Sánchez, al ser concertado, "todas las cuotas con voluntarias con lo cual ya serán las familias las que deciden si lo pagan o no".

Sin embargo, algunos padres cuestionan la voluntariedad y no están de acuerdo porque se trata de material para el colegio, como sensores de medición de temperatura, dispensadores de geles hidroachólicos o alfombras desinfección calzado y noson para los alumnos, por lo que, dicen, debería hacerse cargo el propio centro educativo.