La presión en las UCI de los hospitales públicos de varias comunidades autónomas es máxima y mientras la sanidad privada no se explica por qué no se hace uso de las 2.200 camas que, aseguran, tienen disponibles.

En comunidades como la de Madrid o Cataluña se han utilizado plazas de la sanidad privada, pero otras como la Valenciana o Canarias han optado por levantar hospitales de campaña.

Es el caso de Galicia: allí las UCI no están colapsadas, hay cientos de camas de la sanidad privada disponibles y se está construyendo un hospital temporal. A pesar de ello, el presidente Feijóo insiste en que las usarán llegado el momento pero necesitan tener más: "No habrá hospitales de campaña mientras no esté el aforo de cama pública y privada cubierto de acuerdo con nuestro plan de actuación".

Para la oposición es incomprensible que se gasten recursos en levantar un hospital de campaña si sobran camas. "¿En qué momento se va a intervenir la sanidad privada para ponerla al servicio de los gallegos y gallegas? Nosotros consideramos que el recurso de los hospitales de campaña debe ser el último", se apuntado Ana Pontón, portavoz del BNG.

Desde la patronal, que representa al 80% del sector sanitario privado, aseguran que, además de las 2.200 camas UCI vacías en España, hay personal suficiente para atender enfermos críticos, pero insisten en que no depende ellos que esas camas se llenen.

"Nosostros pusimos todos nuestro recursos a disposición de las autoridades sanitarias, estamos bajo ese mando único del Ministerio coordinado con las comunidades autónomoas y es decisión de ellas", apunta Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española.

Es el caso de Valencia, donde se están levantando hospitales de campaña teniendo, dice la patronal de la sanidad privada, el 85% de sus recursos libres. La Conselleria explica que lo usarán cuando sea necesario y que, de momento, ya hay 200 pacientes derivados.

En Madrid, Barcleona y La Rioja se han usado todos los recursos de la sanidad privada e incluso los hospitales privados han levantado hospitales de campaña. En otras comunidades autonómas se usa la sanidad privada para derivar a pacientes UCI con otras enfermedades.

"Son modelos como el de Castilla-La Mancha, donde se genera un doble circuito, uno de pacientes Covid-19 y otro para pacientes no Covid-19, es muy eficaz", apunta Rus.

En Asturias también han comenzado a hacerlo: es una forma de aprovechar esos recursos y tener la tranquidad que no van a faltar camas UCI en España.