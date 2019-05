'La Resistencia' de David Broncano responde a Santiago Abascal (Vox) por su lema: "Es apropiación cultural"

Vox ha conseguido 24 escaños en las elecciones generales de este 28A. Su líder, Santiago Abascal, se mostró triunfalista en el acto de celebración y zanjo su discurso con un "esto es sólo el principio y bienvenidos a la resistencia".

Además, en su cuenta de Twitter volvió a repetir la misma consigna: "2.600.000 españoles se han movilizado para tener su propia voz. Nunca más estarán amordazados. Gracias a todos ellos por su valor y su coraje. No les defraudaremos. ¡Bienvenidos a la Resistencia!".

Para los seguidores del programa 'La Resistencia' de David Broncano esto se ha convertido en objeto de mofa. Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios hacia el programa de Movistar esperando una respuesta ingeniosa, y la obtuvieron: la cuenta del programa tachó el lema de Vox de "apropiación cultural".

David Broncano no se ha pronunciado (de momento) al respecto. Eso sí, ha compartido en su cuenta personal de Twitter el comentario del programa. El comentario y su respuesta sigue dando de qué hablar en redes sociales, que no paran de bromear al respecto. Algunos incluso hablan de que Abascal ahora dirá de "cerrar Movistar plus" como ha dicho con laSexta.