Santiago Abascal: "Hemos hecho una proeza, pero hay preocupación porque España está en una situación de riesgo"

Vox ha irrumpido en el Congreso de los Diputados con 24 diputados, menos de los que les otorgaban las encuestas previas pero que les permite entrar como quinta fuerza en el Parlamento y dar representación a la extrema derecha.

Pese a que esperaba un resultado mejor, Abascal ha destacado en Antena 3 que el resultado es "una proeza" porque "hace seis meses, Vox estaba fuera del radar de millones de españoles y se estaba hablando de si entraba con un diputado o con dos". No obstante, dice que "hay preocupación porque España está en una situación de riesgo".

En su opinión, se trata de una verdadera gesta porque considera que el resto de partidos han distorsionado su mensaje y los medios de comunicación han "manipulado". "Cometimos el error de minusvalorar su influencia", ha dicho Abascal.

Pese a que Vox no será definitivo en las votaciones con los diputados que ha conseguido, su número uno afirma que lo que les preocupa es "movilizar nuestros principios que no estaban en el Congreso". "Hay muchos debates prohibidos por la dictadura progre y que la derechita cobarde no se atrevía a abrir", asegura.