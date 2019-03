Pedro Sánchez se ha comprometido a mantener el proyecto presupuestario de 2018 por responsabilidad de Estado y para mantener la estabilidad y garantizar la gobernabilidad y Rajoy le ha echado en cara que votaran en contra con "entusiasmo" y que ahora quieran "convivir con tamaña monstruosidad".

Con ironía y bajo los aplausos del PP, Rajoy le ha preguntado a Sánchez si votaron o no en contra. "Yo creo que sí, y que lo hicieron con entusiasmo y era uno de los de No es No", les ha recordado al tiempo que les ha señalado que además "les parecían espantosos y casi les generaban urticaria".

"Y por eso soy incapaz de comprender cómo van a convivir ustedes con tamaña monstruosidad", le ha espetado Rajoy a Sánchez para dirigirse luego al líder de Podemos y recordarle que su formación calificó los presupuestos como "migajas" y dijeron que eran ideológicos.

El presidente del Gobierno ha criticado que ahora quieran apoyar lo que han censurado y ha dicho que "van a tener que hacer un gran esfuerzo".

Rajoy ha recriminado a Podemos que afirmara que estas cuentas eran las de la "estafa", estaban basadas en la extrema precariedad y redujeran al mínimo el Estado de Bienestar y ha concluido diciéndole que "esto se lo van a tener que comer con patatas".