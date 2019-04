La oposición acusa a De Guindos de mentir sobre el nombramiento de Soria y le pide su dimisión

La oposición en bloque señala directamente a De Guindos y pide su dimisión. "Usted no es digno de seguir siendo ministro de Economía e Industria", le ha dicho Pedro Saura, portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso.

"Si en esta comisión se prueba que nos mintió, usted tiene que dimitir 'ipso facto'", ha señalado Pablo Iglesias. "Alguien tiene que asumir la responsabilidad política", ha expresado Toni Roldán, portavoz económico de Ciudadanos.

"Sus argumentos son válidos para tres días, pero a partir del cuarto dejan de ser válidos", ha contestado Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones.

Argumentos por los que la oposición cuestiona todos los procedimientos por los que el Gobierno eligió a Soria teniendo en cuenta sus precedentes. "¿De verdad no encontraron a nadie mejor que a Soria?", preguntaba Iglesias. "El señor Soria no está investigado, no tenía ninguna cuestión pendiente", ha respondido De Guindos.

"Toda la dirección del Ministerio formaba parte de la comisión", acusaba Saura. A lo que De Guindos respondía que “nunca ha preguntado a ninguno de sus colaboradores a qué votan”.

La oposición no tiene dudas de que el nombramiento de Soria fue político y destacan la amistad entre ambos. "Este es un nombramiento hecho a medida del señor Soria, que es amigo del presidente", señalaba Toni Roldán.

"He aprendido más sobre este procedimiento en siete días que toda mi vida", señalaba De Guindos. El procedimiento se puede mejorar pero según De Guindos, Soria era el mejor candidato.