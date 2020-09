Llega septiembre y la vuelta de los universitarios podría disparar los contagios. El epidemiólogo Daniel López-Acuña asegura que su condición de asintomáticos “incrementa el riesgo de transmisión”.

La situación puede ser crítica en los barrios universitarios de la Comunidad de Madrid. En uno de los centros de salud de zona universitaria hay un total de ocho médicos para atender a unos 12.000 pacientes.

A ellos hay que sumar unos 5.700 estudiantes a los que también atienden como desplazados. El resultado: ratios imposibles y centros de salud colapsados.

La situación en los colegios mayores

Los colegios mayores estaban impacientes porque septiembre llegase. En marzo vivieron una situación complicada y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España ha trabajado para estar bien preparados con un protocolo de seguridad frente al coronavirus.

Se han tomado las medidas de seguridad oportunas para recibir a los estudiantes, aunque Juan Muñoz, presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, cree que estas medidas “independientes” también han resultado ser “contradictorias”. En algunos centros se ha reducido el aforo del salón de actos y salas comunes o se ha restringido la entrada a la cafetería a personas externas.

En laSexta hablamos con Mireia, residente del Colegios Mayor Chaminade de Madrid, que afronta esta nueva situación con incertidumbre, pero con ganas de que no se repita lo mismo que al principio de la pandemia: “No doy nada por sentado, ni que me vaya a quedar aquí hasta Navidad”.

"Estamos perfectamente preparados"

Él éxodo de universitarios puso en alerta a las autoridades que temían que el virus se expandiera por toda España. Así sucedió con el primer caso en Santiago: fue una estudiante universitaria procedente de Madrid el primer caso positivo en la capital gallega.

La pandemia continua pero Juan Muñoz asegura que estos son lugares seguros. “Estamos perfectamente preparados”, asegura, a la vez que garantiza la “seguridad” de los centros. El nuevo curso universitario arranca y los colegios mayores consideran que están preparados para que todo funcione de forma segura.