Malestar en el PSOE por la entrevista de Pedro Sánchez en Salvados: "Apelo a su dignidad para que no se insulte a sí mismo"

Después de escucharle en Salvados, sus compañeros más críticos aconsejan a Pedro Sánchez que se retire a un segundo plano: "No estorbar ni interferir y apelo a su dignidad para que no se insulte a sí mismo con entrevistas como la de ayer" ha dicho Javier Lambán. Porque aseguran que su actitud no ayuda a que avance el PSOE: "Se quiere poner heroico, hace su propio relato y no hizo autocrítica en absoluto" ha dicho Barreda.

Tampoco están de acuerdo en Andalucía, donde Sánchez exigía ayer estabilidad, no entiende que anime a trabajar codo con codo con Podemos después de lo que vivieron el sábado: "Es un Podemos que aplaudió una intervención de Bildu y que aplaudió a Rufián cuando renegaba de Andalucía" ha asegurado Antonio Pradas.

Él no estuvo pero si lo vio pero para sus compañeros son proyectos incompatibles: "Distinto al de Podemos y Pablo Iglesias lo que ha demostrado es ser un antisocialista" dice Pedro Saura. Y sobre lo que dijo que era Cataluña sonó a nuevo para los más cercanos a Sánchez: "La formulación de nación de naciones, prefiero la terminología de nuestra constitución" ha asegurado Rafael Simancas.

Por eso creen que ya no piensa en el partido: "Cualquier socialista que quiere a su partido no echaría gasolina" ha dicho José Luis Gordo. Y entre tanta crítica un mínimo apoyo: "Hace muchísimo más daño al partido un Comité Federal como el que ocurrió el día 1 de octubre" ha asegurado Margarita Robles. Respetan que se quiera presentar de nuevo a un congreso aunque de momento, dicen que sin prisa.