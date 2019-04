El "vergonzoso" Comité Federal, los ataques a Susana Díaz y Felipe González… los dardos de Pedro Sánchez al PSOE

Era la primera entrevista tras el Comité Federal que acabó con su dimisión y prepara para la siguiente batalla: el congreso del PSOE para el que, dice, le están intentando arrinconar: "Quitarme cualquier tipo de plataforma para que no tenga recursos contra el aparato".

Pero se presentara igual y reta Susana Díaz: "Tengo ganas y voluntad. Creo que tiene la responsabilidad y la obligación de dar un paso al frente y presentarse". Pide que se convoque ya y apunta a su federación como la culpable de la situación actual: "Históricamente el socialista andaluz siempre ha sido un factor de estabilidad y hoy desgraciadamente no lo es".

Reconoce, que tuvo dudas con la abstención y así se lo planteó a Felipe González: "En esa conversación si hablé con él de la abstención pero no en los términos que dijo". Pero solo le bastó una conversación con Rajoy para descartarlo: "Me dijo que no necesitaba solo la abstención sino gobernar con el PSOE".

Cree que el expresidente le hubiera dado la razón hace unos años: "Felipe González 30 años hubiera mantenido el no es no". Pero hoy, dice, ya no es un referente: "Muchos de los militantes no nos reconocemos en él". Duro también con el portavoz en el congreso: "Una decepción personal ha sido Antonio Hernando". Recuerda que a su lado, participó en la estrategia del no es no.