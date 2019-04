La gestora del PSOE nombra a veteranos socialistas para poder afrontar retos como el PSC y Podemos

Ferraz pide tiempo muerto para pensar en primer lugar qué rumbo seguir y después decidir quién lleva el timón. "Merecemos tener algo de tiempo para reflexionar, cuando construyamos un proyecto sólido llegará el momento de elegir los órganos de dirección pero primero es la idea y tras la idea quién dirige el partido", explica Madina.

Aunque el primer paso ha sido elegir a quiénes van a empezar a diseñar el qué. Todos ellos son militantes del PSOE y desde este viernes, Luz Rodríguez, Ignacio Urquizu, Rosa Conde, Jaúregui, Simancas o Torres Mora empiezan A aportar ideas para el futuro proyecto del PSOE.

También estará Eduardo Madina, que perdió la Secretaría General contra Pedro Sánchez y que asegura a tiempo pasado que ya no volverá a intentarlo. El primer obstáculo en el horizonte del PSOE es resolver la crisis con el PSC, que llevó el 'no es no' hasta las últimas consecuencias.

Por las dos partes se pide calma hasta que el próximo lunes Javier Fernández y Miquel Iceta tengan la primera reunión para ver cómo acaba el matrimonio PSC- PSOE.