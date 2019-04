La CUP afirma que no conocía el contenido de la carta que Puigdemont ha mandando a Rajoy

La presidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Mireia Boya, ha considerado "imposible" el diálogo con el Gobierno del Estado y ha advertido al presidente catalán, Carles Puigdemont, de que la "unidad" soberanista pasa por "proclamar la república" catalana, esta semana o la que viene.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Boya ha expresado su desacuerdo con el contenido de la carta que Puigdemont ha enviado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que no aclara si el pasado 10 de octubre declaró o no la independencia y ofrece abrir un periodo de dos meses para buscar una solución dialogada. "La CUP habría hecho una carta muy diferente a la que ha escrito Puigdemont", ha remarcado Boya, que ha asegurado que su partido no conocía el contenido de la misiva, redactada de manera "muy hermética".

Según Boya, "la CUP ha demostrado suficiente seriedad y coherencia como para que se la haga partícipe de una respuesta tan transcendental como esta", por lo que "no entendemos cómo se está capitalizando la ley del referéndum en una persona, el presidente". "Se está obviando que la ley del referéndum habla de todo el Parlament", ha recordado Boya, que ha reprochado a Puigdemont que se haya tomado la "potestad de suspender los efectos de la ley".

Para Boya, el diálogo que ofrece Puigdemont "es imposible", porque el Gobierno de Mariano Rajoy está "decidido a aplicar igualmente el artículo 155" de la Constitución. "No existen las condiciones previas para el diálogo", ha recalcado la presidenta del grupo parlamentario de la CUP.

La CUP, por lo tanto, se mantiene "firme en que debe ser el Parlament quien proclame esta república" y tiene "intención de hacerlo en un pleno monográfico, si no es esta semana será la que viene", porque "sólo hay que ejecutar el mandato popular" del 1-O. Boya se ha mostrado partidaria de "negociarlo siempre todo, pero una vez hayamos proclamado la república", porque "el punto de partida" que plantea Puigdemont no garantiza "un diálogo de tú a tú" con el Gobierno del Estado.