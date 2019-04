La candidatura de Patxi López no ha sentado bien al entorno de un Pedro Sánchez que empieza a quedarse solo

SU CANDIDATURA NO HA SENTADO BIEN AL ENTORNO DE PEDRO SÁNCHEZ

Patxi López asegura que su candidatura no es ningún apaño, que no piensa pactar retirarse con nadie y que no ha traicionado a Pedro Sánchez, aunque en su entorno reconocen que la candidatura de Patxi López no ha sentado bien. El exsecretario pierde apoyos: Armengol dice que tiene dudas de que ahora sea la persona adecuada para dirigir el partido.