La alcaldesa de Mos justifica una mentira en su currículum de la web del PP: "No terminé mi carrera por trabajar en el Ayuntamiento. ¿Cuál es el problema?"

"Es increíble que tenga a laSexta esperando toda la mañana por mí para preguntarme por mi vida privada", así es como recibe la alcaldesa de Mos a los periodistas de laSexta, pero lo cierto es que de lo que queríamos hablar con ella era de por qué en su curriculum, en la página oficial del PP, ponía que es licenciada en químicas cuando no tiene estudios universitarios.

Ante la presión de Las Mareas Gañemos, que piensan que "se ha reído de la gente", la también vicepresidenta del PP de Pontevedra ha tenido que reconocer que no acabó la carrera en el último pleno municipal, afirmando: "No terminé mi carrera porque empecé a trabajar en el Ayuntamiento. ¿Cuál es el problema?".

A laSexta nos dice que no pudo finalizar sus estudios porque se ha dedicado en cuerpo y alma al ayuntamiento desde los 23 años. "Para ser la alcaldesa de Mos, la gente tiene que votarte, y en eso Gañemos no me llega a la suela de los tobillos. Por eso tengo mayoría absoluta", explica Nidia Arévalo.

Las últimas elecciones las ganó por mayoría, mientras que en las anteriores se alzó con el poder gracias al apoyo de un tránsfuga en una moción de censura.

La alcaldesa de Mos niega que haya mentido en su currículum y acusa a la oposición de usar su vida privada para desacreditarla, pero hasta hace una semana, la web del PP decía lo contrario y afirmaba que era licenciada en Químicas.

Gañemos exige su dimisión por falta de honradez, al igual que han hecho otros políticos descubiertos en su mentira.