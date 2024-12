La gira mediática de Koldo García: negar la mayor, dar las explicaciones justas y fingir 'lagunas de memoria'

Tras su declaración en el Tribunal Supremo, Koldo García asegura que respondió a todas las preguntas que le formuló el juez, pero lo que hizo fue, básicamente, negarlo todo, y ante las cámaras mantiene esa actitud: negar la mayor y dar las explicaciones justas.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos ha evitado decir que el empresario Víctor de Aldama miente. "Hay algunas cosas que ha dicho que son ciertas, es verdad que yo le conocía, es verdad que yo hablaba con él, pero nada en lo que se refiere a la corrupción", ha indicado Koldo en una entrevista en 'Espejo Público'.

Así, Koldo, quien está investigado por presuntamente, haber cobrado mordidas por favorecer a determinadas empresas con la compra de mascarillas y con obras pública, intenta evitar hablar de su propio enriquecimiento e insiste en que eso "no es cierto".

Y no es la única forma en la que ha intentado eludir hablar de comisiones tanto suyas como de terceros. Ya sentado a una mesa, durante la entrevista Koldo vuelve a evitar hablar del tema. "No voy a contestar a eso, no me consta en absoluto, no lo sé", han sido varias de las respuestas que ha dado a la periodista para evitar responder a sus preguntas.

El exasesor de Ábalos parece tener algunas lagunas de memoria cuando se le pregunta por determinados temas y, sin embargo, cuando se le pregunta por otros su recuerdo es bastante exacto. Por ejemplo, sobre la famosa foto de Víctor de Aldama con Pedro Sánchez Koldo asegura que el empresario no habló con el presidente e incluso es capaz de decir incluso cuántos segundos duró el encuentro.

"Es en una salida a un mitin. Duraría unos 9 segundos. Nadie habló con él, nadie comentó nada. Se demuestra en esas fotografías que quien habló fui yo, no él", defiende el exasesor.

Koldo niega, además, que la mano que aparece en una foto medio tapada por unas manos, mecanografiada y con faltas de ortografía, no es suya. Se trata de la presunta prueba que mostró Aldama ante el juez, publicada por 'El Español', y con la que él dice demostrar el cobro de comisiones a través de licitaciones de obras. Por su parte, Víctor de Aldama dice que la mano es de Koldo García y que se trata de la licitación de dos carreteras y es anterior a 2019.

Durante su declaración el pasado lunes, Aldama entregó una nota manuscrita que atribuye al exasesor de Ábalos y en la que se hablaba de obras que se habrían realizado en capitales de provincia. Como ya aseguró Koldo en laSexta, sigue negando que esa letra sea suya. Además, dice que está seguro de por qué Víctor de Aldama no puede presentar ninguna prueba. "Si no es verdad no puede haber ninguna prueba", argumenta Koldo.

Pero eso es un poco contradictorio con el final de la entrevista en 'Espejo Público', cuando Koldo reconoce ante la cámara que puede que haya cosas que el juez interprete que no ha hecho bien. "Si la justicia dice que he hecho algo incorrecto tendré que asumirlo", reconoce.