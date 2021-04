Si no hay acuerdo con Esquerra Republicana, Junts per Catalunya no descarta investir a Pere Aragonès como nuevo president de la Generalitat y quedarse en la oposición. "No especularemos con elecciones; si quieren, que gobiernen en minoría", ha señalado Jordi Sánchez, secretario general de JxCAT, en una entrevista concedida al diario 'La Vanguardia'. Se comprometen así a evitar unas nuevas elecciones, incluso si Esquerra pacta con partidos fuera de la órbita independentista.

A la pregunta del periódico sobre si votarían a favor de un Govern de ERC y comunes, Sánchez ha respondido de forma contundente: "Sí, si eso es lo que eligen". No obstante, no alcanzar un acuerdo sería, para el expresident Quim Torra, un fracaso de los partidos independentistas: "Es que no debería pasar. Pienso que los partidos independentistas se juegan la credibilidad". Torra es un firme defensor de un acuerdo a tres con la CUP, que sí respaldó la investidura fallida de Aragonès mediante un acuerdo.

Esquerra, por su parte, asegura que lo cumplirá íntegramente. Aunque no todos los puntos convencen a Junts, desde donde han recordado que ese pacto no les compromete. "A nosotros, el acuerdo de ERC con la CUp, o con quien sea, no nos interpela", ha destacado la vicepresidenta de JxCAT, Elsa Artadi, en una entrevistad concedida a 'Ara.cat'. Así, Junts reclama unidad de acción de los diputados independentistas en el Congreso.

"La estrategia independentista no tendría sentido ni es provechosa si cada uno de los grupos independentistas va por su lado", ha apuntado Artadi. Esquerra se mantiene firme en esta cuestión: no aceptará que Junts marque su estrategia en Madrid. "Si alguien piensa que pondrá imponerle a ERC lo que tiene o no que hacer en Madrid, cuando la suma del resto de diputados es menor a los que tiene ERC, creo que no lo conseguirá", ha expresado Sergi Sabrià, diputado de ERC en el Parlament.

El 26 de mayo expira el plazo para investir a un president. De lo contrario, Cataluña se verá abocada a unas nuevas elecciones en julio.