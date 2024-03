Fuentes de Junts han asegurado a laSexta que Aragonès tenía "todo previsto y calculado para saber cuándo sería mejor" convocar elecciones en Cataluña. Así se lo han confirmado fuentes del partido a laSexta después de que deslizaran que Sánchez y Aragonès pactaron el mejor momento para convocar comicios con el objetivo de impedir una candidatura de Puigdemont.

Desde la formación liderada por Carles Puigdemont creen que ERC y PSOE tenían todo premeditado por intereses partidistas. Así se han pronunciado apenas 24 horas después de que el 'no' de los comunes a los Presupuestos de Aragonès generase una verdadera tormenta política en Cataluña.

Una postura que contrasta con la que mantenían ayer desde la propia formación independentista. Antes de la votación que tumbaría el Govern, el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet, instaba a Aragonès a convocar elecciones si se cumplían los pronósticos y no contaba con los apoyos para sacar adelante los Presupuestos.

"Así no se gobierna un país. Hemos ido a peor, no pueden alargar esta agonía. O hay una propuesta clara y sólida de presupuestos o le toca convocar elecciones. Qué más le hace falta para ver que seguir aferrado a las sillas no es la solución para ir adelante, sino que nos lleva hacia atrás. Por un mínimo de patriotismo, debería rectificar y convocar elecciones", aseveraba.

Desde Junts ya apuntaban pocas horas después a la posibilidad de que Carles Puigdemont fuera candidato para los próximos comicios. Así, el secretario general de la formación independentista se mostraba "preparado" e "ilusionado" de cara al 12 de mayo.

Lo cierto es que el expresident de la Generalitat podría volver a ser candidato, ya que no se encuentra inhabilitado. A día de hoy, Puigdemont solo tiene una orden de detención a nivel nacional emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el marco de la causa del 'procés' independentista de 2017.

No obstante, hasta que no se haga efectiva la ley de Amnistía, aprobada esta misma mañana en el Congreso y a la espera de pasar el filtro del Senado, podría presentarse como candidato pero si entra en el territorio nacional correría el riesgo de ser detenido por esta orden de detención. La única posibilidad que cabría para Puigdemont es que, una vez aprobada la ley de amnistía y publicada en el Boletín Oficial del Estado, el juez Llarena levante la orden de detención en aplicación de la nueva norma, algo que dan por descontado fuentes jurídicas consultadas por laSexta.

Aun así, los plazos parlamentarios tampoco juegan a favor de Puigdemont, ya que se espera que la ley de amnistía no sea aprobada hasta julio. En cualquier caso, desde ERC defendían este mismo miércoles que no estaban preocupados ante el posible 'efecto Puigdemont' y recordaban que el expresident ya se presentó a las últimas elecciones y solo consiguió obtener un tercer puesto.