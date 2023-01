La Junta de Castilla y León rechaza el requerimiento que el Gobierno aprobó para que la Consejería de Sanidad se abstenga de aprobar cualquier medida que vulnere la actual normativa de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Aseguran desde el Ejecutivo regional que "no hay acuerdo" que vulnere legislación alguna ya que, como han defendido en los últimos días, el protocolo antiaborto que Vox dice que acordaron no existe.

Además, acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar el requerimiento "con una clara voluntad torticera y espuria que solo busca generar controversia política en momentos de campaña preelectoral". Señalan también que cuentan con informe jurídico de la comunidad autónoma que respalda esta decisión.

La respuesta del Gobierno central no se ha hecho esperar. Fuentes de Moncloa a laSexta insisten, tras este anuncio, en que la Junta "no está para admitir o inadmitir". "Lo que tienen que hacer es atender el requerimiento. Es decir: que atiendan el requerimiento y que no se les ocurra aprobar el protocolo", señalan dichas fuentes.

La polémica sobre este supuesto protocolo, con el que el vicepresidente regional Juan García-Gallardo anunciaba que habría medidas para aquellas mujeres embarazadas "que lo requieran", como ofrecer una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo para "escuchar el latido del bebé" y una ecografía 4D antes de interrumpirlo, sigue viva.

Ahora, el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular en Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha explicado en rueda de prensa que lo que van a hacer es mejorar las prestaciones sanitarias para embarazadas, y destaca que se hará "en un contexto de claro cumplimiento de la legislación nacional vigente, de cumplimiento de la cartera de servicios y de los protocolos vigentes, muy especialmente en los casos de interrupción voluntaria del embarazo". "El protagonismo corresponde a los profesionales sanitarios y a las mujeres embarazadas" a los que no se les va a obligar a nada, ha dicho, contradiciendo lo que llegó a afirmar Vox.