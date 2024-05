El líder de ERC, Oriol Junqueras,dejará la presidencia del partido tras las elecciones europeas del 9 de junio para abrir un proceso de "reflexión" y "escucha activa antes de decidir su futuro", según ha confirmado el partido en un comunicado.

Así lo ha anunciado Junqueras en la Ejecutiva Nacional de Esquerra Republicana, que se había reunido este miércoles para valorar las malos resultados del partido en las pasadas elecciones catalanas, en las que comentado que "quiere centrarse en las elecciones europeas y que tras los comicios del 9 de junio dejará la Presidencia del partido para abrir un proceso de reflexión y escucha activa antes de decidir su futuro".

Además, la Ejecutiva Nacional ha convocado un Congreso Nacional para fijar la "nueva estrategia de la formación" y "buscar la mejor forma de recuperar la confianza del país tras los resultados de las elecciones del 12M". La jornada electoral del Congreso se celebrará el 30 de noviembre de 2024 y, según indican, "debe servir para pensar el futuro del partido y del país".

Minutos más tarde de enviar el comunicado, la Secretaria General de Esquerra, Marta Rovira, ha compartido un mensaje en su cuenta de X en el que ha anunciado que no se presentará a la reelección como Secretaria General. "Como militante de base, y por coherencia, he comunicado a los compañeros y compañeras de la dirección nacional que no me presentaré de Secretaria General en el próximo Congreso Nacional", ha escrito.

Desde las elecciones catalanas del pasado domingo, ERC ha estado en el punto de mira. Por un lado, por ser llave del Gobierno para investir al candidato del PSC, Salvador Illa y, por otro, por el batacazo electoral que sufrió el partido. Y es que la formación de Junqueras perdió 13 diputados hasta quedarse con 20 como tercera fuerza en el Parlament catalán.

La tensión sobre el futuro de Cataluña aumentó aún más el pasado lunes, un día después de las elecciones, cuando el expresident y candidato de ERC, Pere Aragonès, anunció que no recogería su acta de diputado y que abandonaba la política.

Este mismo miércoles, el exportavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà ha pedido a Esquerra Republicana actuar "con el cerebro y no con las tripas" y "no bloquear" una investidura de Salvador Illa para "ir construyendo un camino conjuntamente" con el PSC. Así lo ha manifestado este miércoles el exportavoz de Esquerra en el Congreso, en declaraciones a 'La 2' y 'Ràdio 4', donde ha avisado de que permitir una repetición electoral, "sería para cortarse las venas". Una entrevista que su sucesor en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ha compartido en sus redes sociales.

"ERC y el PSC han de reconocer que están condenados a competir y a la vez a colaborar", ha asegurado, defendiendo que "el Partido Socialista debe reconocer que no hay solución sin el independentismo y el independentismo debe reconocer que no hay solución sin el PSC".