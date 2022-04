El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha pedido la imputación de Mónica Oltra por posible encubrimiento en el caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada, por los que fue condenado su exmarido.

En un auto notificado este viernes a las partes, contra el que cabe recurso, el magistrado señala que existen "indicios racionales y sólidos" de la participación de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat en los hechos por los que ya se investiga a 13 personas, entre las que se encuentran altos cargos de la Conselleria y trabajadores del centro donde se cometieron los abusos.

El instructor considera que no resulta ya posible "progresar en la investigación ordenada" sin que la vicepresidenta del Consell "sea oída como investigada, sin perjudicar su derecho constitucional de defensa y sin perjudicar el derecho de acción de las partes acusadoras y de defensa de las partes acusadas".

Así las cosas y ante su condición de aforada, el magistrado ha acordado elevar una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En el escrito judicial se apunta a que Mónica Oltra sabía de los abusos cometidos por su exmarido y no hizo nada a este respecto. El magistrado señala que la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza, conocía los hechos pese a que sus subordinados no se los habían trasladado. "La señora Plaza (...) sabía de la denuncia de Maite y, puesto que de ello no le había informado María Amparo Nogués, jefa del Servicio de Infancia, se concluye que tuvo conocimiento por otra vía, apareciendo la hipótesis de que fuera por la orden proporcionada por Mónica Oltra".

Asimismo, el juez destaca que "no existió en la sede de Consellería ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos". Y es que, "desde un primer momento, se trató de restar credibilidad a la menor".