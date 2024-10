El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía sobre si debe admitir a trámite la querella presentada este lunes por el Partido Popular (PP) en la que acusa al PSOE de financiación ilegal y así abrir una pieza separada sobre este asunto.

Según fuentes jurídicas consultadas por laSexta, en la causa instruida por Pedraz no hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación ilegal del PSOE, ya que "hasta el momento" la investigación se centra única y exclusivamente en un presunto fraude del IVA en la venta de hidrocarburos.

En el marco de esta causa el comisionista Víctor de Aldama se encuentra desde la semana pasada en prisión provisional imputado por los delitos de organización criminal, fraude fiscal y blanqueo de capitales. El fraude investigado, según las primeras pesquisas, podría superar los 182 millones de euros.

"En principio, en la investigación de Pedraz no aparece ninguna referencia al supuesto testimonio contado por el digital 'The Objective'", sostienen estas mismas fuentes respecto al confidente anónimo que habría hablado con el digital. Esa información habla de la entrega de bolsas de dinero en efectivo para valor de 90.000 euros que se habrían entregado en la sede nacional de los socialistas, en la calle madrileña de Ferraz.

El Partido Popular no ha facilitado, hasta ahora, el contenido íntegro de la querella que ha presentado en la Audiencia Nacional y que no se dirige a ninguna persona concreta sino al partido como persona jurídica. Aún así, las fuentes consultadas apuntan a las dificultades de que un juez admita una querella basada en testimonios anónimos si esos confidentes no deciden voluntariamente ratificar sus declaraciones ante la Justicia.

El juez Pedraz podría decidir sobre el futuro de la querella del PP "la próxima semana", una vez que la Fiscalía presente su informe detallando si debe abrirse esta nueva vía de investigación. Además de esta cuestión, Pedraz ha preguntado al Ministerio Público si debe aceptar la personación en la causa sobre el fraude de los hidrocarburos del PP, Manos Limpias, Vox y Hazte Oír, todas las cuales ejercen ya la acusación popular en el caso Koldo.

"Visos" y "sospechas"

Ese es el juego de palabras con el que el PP ha arrancado este lunes su carga judicial contra los socialistas en el que se juega todo o nada. Lo ha hecho después de que este lunes haya presentado una querella en la Audiencia Nacional contra los socialistas, sin señalar a nadie en concreto, y basándose en la información de un confidente anónimo al diario digital The Objective. Asimismo, 'El Español' hablaba también de un confidente anónimo cercano al comisionista Víctor de Aldama del que decía que se paseaba con libertad con Moncloa y por la sede del ministerio de José Luis Ábalos.

Sin nada, nada de ello aparece en ninguno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que aunque revela las contraprestaciones de la 'trama Koldo' al entonces ministro Ábalos, en ningún momento se refiere a financiación irregular en el PSOE. De hecho, el propio portavoz popular, Borja Sémper, ha reconocido durante la jornada que la querella se basa en "sospechas" por las "afirmaciones" anónimas de "entregas de dinero en Ferraz".

Este frente judicial también tendrá su acción parlamentaria, ya que Génova quiere impulsar un "pleno monográfico sobre corrupción" este miércoles en el Congreso, aunque ya descartan una posible moción de censura. A pesar de estar "más justificada que nunca, no tenemos los apoyos suficientes", admitía Sémper.

'Y tú más'

Mientras tanto el PSOE responde con 'y tú más'. La primera en pronunciarse ha sido la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, quien ha recordado los "casi 30 juicios" del PP pendientes por corrupción ante los que actuó con "absoluta condescendencia".

Las respuestas en esta línea se han repetido, pero ha sido la vocal del PSOE, Esther Peña, quien ha comparado a los populares con 'Los Soprano' y ha ironizado con algunas cuestiones de pasados casos de corrupción. "Le quedan 30 causas abiertas, 30 juicios donde espero que podamos descubrir por fin quien era M. Rajoy", añadió Peña al respecto.