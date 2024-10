La querella del PP al PSOE por "financiación irregular" ha encontrado una contundente respuesta de los socialistas. La ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha recalcado que el caso Koldo "ya está judicializado" y ha instado al PP a hablar sobre sus "casi 30 juicios" pendientes por corrupción ante los que actuó con "absoluta condescendencia".

Alegría ha respondido así en una entrevista en Radiocable. "La verdad es que no deja de ser curioso que el PP esté todo el día reunido, por cierto, en una sede sobre la que todavía no se han encontrado las facturas de su reforma, es decir, en una sede que está pagada con dinero negro, dando una rueda de prensa hablando de corrupción", ha afirmado.

Ha subrayado que, a diferencia de los populares, cuando aparece un "atisbo de caso de corrupción" los socialistas actúan desde el primer momento "con absoluta contundencia y con absoluta determinación" y se ponen a disposición de la justicia y las fuerzas de seguridad con la "máxima transparencia". "Los hechos nos avalan", ha recalcado, tras lo que ha apuntado que "en la memoria todavía tenemos muy fresco cómo el PP actuaba frente a sus casos de corrupción: obstruyendo la justicia y martilleando los discos duros de los de sus ordenadores". Según la portavoz, lo que se vio con las anteriores administraciones del PP fue "la absoluta condescendencia con la corrupción en este país".

También el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido al PP, acusándoles de "subcontratar a los jueces la labor de oposición". En la misma línea que sus compañeras socialistas, Puente ha calificado de "escandalosa" la acción del PP y ha recordado que en el PSOE han actuado "con absoluta contundencia" tan pronto "como se tuvo conocimiento" (del caso Koldo) en una "reacción ejemplar" que es la que tiene que tener un partido que "no tiene nada que temer cuando la los casos de corrupción que se denuncian no son parte de su funcionamiento ni de su estructura".

"Nosotros no destruimos pruebas, nosotros hacemos auditorías, nosotros colaboramos con la Justicia , no escondemos ni tapamos la corrupción. El Partido Popular no tiene ni autoridad moral ni política para hablarle al Partido Socialista de corrupción", zanjó.