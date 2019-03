La juez archiva el caso sobre el borrado de los discos duros de Bárcenas

LA OPOSICIÓN NO DA POR FINALIZADA LA CAUSA

La Justicia no seguirá investigando la destrucción de los discos duros de Bárcenas, por parte del Partido Popular. La juez no ve razones para imputar a los populares por destrucción de pruebas y encubrimiento, ya que entiende que no hay garantías de que esos ordenadores fuesen de Bárcenas.