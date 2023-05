El Ministerio de Justicia se encuentra reunido de nuevo este jueves con las asociaciones de jueces y fiscales para llegar a un acuerdo que evite la huelga. La propuesta que ha puesto sobre la mesa la ministra del ramo Pilar Llop consiste en conceder 46,7 millones de euros y otras mejoras laborales.

Está previsto que este jueves las asociaciones de jueces y fiscales desvelen si aceptan la propuesta de Justicia de subirles hasta 450 euros al mes lineales a los casi 8.000 miembros, y la creación de 300 nuevas plazas. La decisión que adopten servirá también para esclarecer qué pasará con la huelga indefinida que en un principio convocaron cinco de las siete asociaciones para el 16 de mayo y que luego pospusieron para el 22 de mayo para poder continuar con las negociaciones.

Todas las asociaciones son partidarias de firmar el acuerdo. Sin embargo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces y conservadora, todavía no ha aclarado si va a desconvocar la huelga. "Es pronto para dar una respuesta", han asegurado fuentes de APM a laSexta.

Otras asociaciones han querido mandar un mensaje de "tranquilidad". La Unión Progresista de Fiscales (UPF), Inés Herreros, ha señalado este jueves que "solo quedan unos retoques" y que estaban "muy satisfechos". "Acuerdo de mayoría sobrada". En la misma línea, Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia, ha afirmado que "hay acuerdo", pero faltan "flecos por cerrar".

La asociación FCO de Vitoria, por su parte, no ha sido tan optimista, pero acepta el acuerdo: "No es el que queríamos, pero lo aceptamos", ha señalado José Ignacio Martínez. Mientras que el portavoz de la APM, Juan José Carbonero, hablaba este jueves de que los "procesos son lentos". "No hay que echar las campanas al vuelo", ha comentado Carbonero, quien aseguraba que "no se va a firmar porque faltan cosas". "Hay que consultarlo, las propuestas varían", ha zanjado.