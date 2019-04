Cotino, de bromas pese a enfrentarse a 11 años de cárcel: "Cuando encuentre el chaquetón de 300 euros contestaré"

El expresidente de las Cortes valencianas y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, se ha defendido de las acusaciones contra él por contratar a empresas de Gürtel para la visita del papa a Valencia en 2006, asegurando: "No he robado en mi vida ni he permitido con mi consentimiento que nadie robara".

En declaraciones a los periodistas a las puertas de la Audiencia Nacional, adonde ha acudido para recoger el auto de apertura de juicio oral por esta causa, Cotino ha anunciado además que tiene previsto recurrirlo porque "los autos están para aceptarlos o para recurrirlos, por tanto, como yo no lo acepto pues lo recurriré".

Ha ironizado también con uno de los presuntos regalos que le hizo la trama Gürtel por los contratos que obtuvo para organizar los actos de la visita del papa. "Cuando encuentre el chaquetón ese que dicen que me han regalado de 300 euros... a partir de ahí empezaré a contestar", ha respondido a las preguntas de los periodistas.

"Tanto es falso lo del chaquetón como lo otro. Yo en la vida, se lo he dicho muchas veces, cuando uno hace cualquier gestión en la vida, y yo he estado en muchos sitios, pues uno puede hacer cosas mal hechas, pero no he robado en mi vida", ha insistido.