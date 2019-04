Juan Carlos Monedero: "No soy alcalde, no soy ministro, estos ataques son a un ciudadano de a pie"

Monedero ha asegurado que "hay muchas informaciones que no están contrastadas" y cree que el hecho de haber realizado una declaración complementaria no significa estar de algún modo reconociendo el supuesto delito. "No es cierto, porque siempre había otra posibilidad que era la de pagar dividendos" y añade "lo que han hecho es construir un caso porque la gente de Podemos estamos señalados".

Preguntado sobre si se siente señalado por el ministro de Hacienda, Monedero ha asegurado que lo que tiene que hacer Montoro "es garantizar la privacidad de todos los ciudadanos". "Yo sueño con un país en el que no se haga política contra los adversarios utilizando los aparatos del Estado" y añade "esto será una señal de que nuestra democracia va avanzando hacia las posiciones que queremos defender".

Juan Carlos Monedero asegura además que "el ministro lo es de todos, también mío y lo que tiene que hacer es garantizar los derechos de todos".

Sobre si tiene pensado dimitir tras esta polémica, Monedero contesta: "Soy un ciudadano normal, no soy alcalde, no soy diputado, no soy ministro. Todos estos ataques son a un ciudadano de a pie, hay una preventiva en todo esto".