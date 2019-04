Juan Carlos Monedero: "Me parece sensato que haya una revisión de cargos"

CREE QUE PODEMOS SALE CON UNA MAYOR UNIDAD DE VISTALEGRE II

"He respirado que Pablo Iglesias va a ganar", afirma Juan Carlos Monedero, que considera que no es bueno para una organización que haya personas que puedan hacer sombra al secretario general. "No puede haber dos directores de orquesta, la orquesta desafina". Para Monedero no tiene sentido que haya secretarías que concentren tanto poder.