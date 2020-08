El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado en una entrevista en 'ABC' que "Abascal no quiere ser presidente, sino ver cómo permanece en la política". "No tengo nada en contra de Vox", ha asegurado el alcalde popular, aunque ha criticado que "son populistas y tienen que tirar de la inflamación y este país lo último que necesita es la polarización".

En este sentido, Martínez-Almeida, al tiempo que ha manifestado, en declaraciones al mismo medio, que "la inflamación le conviene a Sánchez y a Vox" porque, según ha dicho, "Abascal solo gana terreno desde la inflamación".

"Se pueden marcar las diferencias, pero sin que impliquen la estigmatización del otro", ha defendido el alcalde de Madrid, quien también ha expresado que, a su parecer, el partido que lidera Santiago Abascal es "constitucionalista" y que no cree que sea "la ultraderecha".

En lo referente a su papel en la política, José Luis Martínez-Almeida ha afirmado: "Ahora están los que dicen: 'He descubierto a Almeida'. Yo siempre he sido el mismo. Han cambiado los que antes creían que era un gilipollas" y ha dicho de sí mismo que es "el típico ejemplo del que siempre ha hecho lo que se esperaba de él".

Además, a la pregunta de a qué renuncia como alcalde, Martínez-Almeida ha confesado que a su "intimidad". "No me da miedo tomar decisiones, pero mi vida privada ya casi no existe, y me cuesta", ha expresado.

Por último, sobre la sociedad madrileña, el alcalde ha sacado pecho asegurando que es "la más libre y más abierta de España". "Y no es casualidad. Somos la primera Comunidad Autónoma por PIB, con menos tradición burguesa e industrial que Cataluña, pero con más libertad política, empresarial y fiscal", ha defendido.