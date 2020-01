El Gobierno sigue firme con su requerimiento a la Región de Murcia para que retire el 'pin parental'. Dicen, hay que asegurar la libertad de los hijos, no la de los padres.

"Los padres tenemos una gran responsabilidad como progenitores, pero no nos da derecho a decidir qué van a hacer en sus vidas o qué van a pensar [...] la ultraderecha y el partido zombi, el PP, quieren restar autoridad a los profesores y llevar el conflicto a las escuelas, qué tristeza"", ha dicho José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE y ministro de Transporte y Movilidad.

Ábalos no habla sólo como ministro y explica su caso: "Me hice maestro con el propósito de transformar la sociedad". Defiende el valor de la escuela y la educación libre y ataca a la derecha y a esta medida: "No respetan el currículum de las escuelas, la autonomía".

El ministro de Cultura y Deporte, Rodríguez Uribes, cree que este veto representa "perjuicios, intolerancia y miedo a que los niños piensen por sí mismos".

Desde el PP mantienen su posición opuesta. "Defendemos la libertad de los padres, la libertad de elección en los asuntos morales y religiosos", ha apuntado Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación de la formación

Este viernes, frente a la sede del Cs en Murcia se concentró un grupo de personas portando banderas LGTBI al grito de "pin parental, anticonstitucional".

Decenas de personas protestaban por el apoyo del partido a esta autorización a cambio de los presupuestos en la Comunidad.

Ahora, en el aire las cuentas de Madrid y Andalucía, también sujetas a esta exigencia de Vox. La fórmula elegida por Ayuso en su discurso de investidura fue esta: "Las familias deben conocer con anterioridad las materias que se van a impartir en los colegios". Sin embargo, el consejero de Educación y Juventud se ha abierto a modificarla. "Nosotros siempre estamos dispuestos a mejorar las cosas", ha destacado Enrique Ossorio en la SER.

En Ciudadanos mantienen que no lo apoyarán y Villacís, vicealcaldesa de Madrid, va más allá y cree que pese a que sí lo firmó Murcia, no se aplicará. "No va a ser implantado, obviamente, cuando estás en un gobierno de coalición no se aplican al 100% todas tus medidas". Pero lo cierto es que en Murcia ya se aplica.