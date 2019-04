José Lóbez, marido de Zaida Cantera: "No hemos recibido notificación de la denuncia de Lezcano"

Para el teniente coronel Lezcano Mújica las palabras de Zaida en el programa 'Salvados' constituyen un insulto hacia su persona. Para defender su honor, ha presentado una denuncia, según 'El País', ante un juzgado militar. Antonio Suárez Valdés, abogado especialista en Derecho militar, ha explicado que "la pena que se le puede imponer a alguien que es condenado por insulto a un superior oscila entre los tres meses y un día y los dos años de prisión".



El marido de Zaida asegura que todavía no han recibido ninguna notificación oficial e insiste en que lo único que hizo su mujer en el programa de laSexta fue relatar el acoso que sufrió en el Ejército: "Yo creo que el programa 'Salvados' fue bastante blanco, no hubo ningún tipo de insultos e injurias, fue contar una historia real".



Aunque Cantera ya no forma parte de las Fuerzas Armadas, podría ser juzgada por un tribunal militar, puesto que los presuntos delitos se cometieron durante su carrera en el Ejército.

Lezcano Mújica fue condenado a dos meses y diez años de cárcel por abuso de autoridad y trato degradante. Aunque durante el juicio dijo estas cosas: "Me ha acosado, me ha perseguido, me ha arruinado la vida, ha ido a por mi sin motivo".



El teniente coronel ya está en libertad condicional y podrá reincorporarse a su puesto en el Ejército. Quien no volverá será su víctima. El Boletín Oficial de Defensa ha publicado el pase a retiro de la excomandante por "insuficiencia de condiciones psicofísicas".