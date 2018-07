Jordi Sànchez pide salir de prisión para ser investido el 12 de marzo alegando su voluntad de respetar la ley

El pleno de investidura para nombrar al president de la Generalitat será, en un principio, el lunes a las 10:00 horas. Una fecha que se ha conocido a través del escrito del candidato, Jordi Sànchez, al juez, pidiéndole salir de prisión para poder acudir. Si no se lo permiten, según adelanta su abogado, actuarán. "Acudiremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que se pronuncie de forma cautelar", ha explicado el letrado Jordi Pina en el programa Al Rojo Vivo.

Pina cree que si impiden a Sánchez salir de la cárcel el magistrado se estaría extralimitando en sus funciones. "Convertimos al juez instructor, que no lo es, en juez sentenciador", ha apuntado el abogado en su entrevista con Antonio García Ferreras. Junts per Catalunya promoverá una querella contra el juez Pablo Llarena si no permite al exlíder de la ANC acudir al pleno. Sin embargo, poder asistir a esta sesión no es el único problema que tiene Sànchez para convertirse en president.

Con la abstención de la CUP no cuenta, de momento, con los apoyos duficiente. "Lo que haremos es dedicar todas las horas para que la investidura salga. El documento se compartirá con la CUP para que se someta a debate interno y que pueda llegar a buen puerto", ha explicado el portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduardo Pujol. Ellos esperan convencerles. Sin embargo, si no lo consiguen, Toni Comín y Carles Puigdemont tendrían que renunciar a su escaño para que Jordi Sànchez llega a ser president de la Generalitat de Cataluña.