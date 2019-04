Jordi Pujol hijo niega haber actuado desde paraísos fiscales y el cobro de comisiones

LA FAMILIA PUJOL SE EXPLICA ANTE EL PARLAMENT CATALÁN

Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident catalán Jordi Pujol, ha asegurado que no ha cobrado "nunca" comisiones de la Administración Pública ni ha actuado desde paraísos fiscales. "No he actuado desde paraísos fiscales nunca", ha dicho en la comisión de investigación del fraude fiscal del Parlament catalán.