Joaquim Forn (JxCAT): "No me cierro a investir a Pedro Sánchez, incluso sin pedir nada a cambio"

Quim Forn se muestra partidario de investir a Pedro Sánchez porque supone una oportunidad para rebajar la tensión en el conflicto catalán, según ha explicado en una entrevista concedida al diario El País desde prisión.

"Lo más constructivo es hacer un análisis de lo que es más positivo, de lo que puede ayudar a encontrar ese momento cero, de volver a sentarnos", expresa en dicha entrevista antes de reconocer que no se cerraría a nada y que "hay que debatir con toda la tranquilidad".

"Incluso a veces soy partidario de no pedir nada a cambio, lo hacemos porque queremos, porque es necesario, porque le damos una oportunidad al diálogo. Podría ser esta una solución, pero hablo de una posición de desconocimiento de lo que se está moviendo", aclara.

Por otra parte, asegura que no se arrepiente de haber vuelto de Bruselas pese a estar en prisión porque no se imagina viviendo fuera del país. "Estoy convencido de que no he cometido ningún delito y hoy volvería a hacer lo mismo", añade.

Por último, sobre su regreso a la política, cuenta que en un primer momento pensó que le podría "ayudar de alguna manera a salir de la prisión", pero al ver que es "indiferente", decide volver a ella y ahora se presenta a la alcaldía de Barcelona.