Joan Ribó venderá el Audi A8 blindado del parque móvil de Rita Barberá

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, pondrá a la venta uno de los dos Audi A8 que tenía a su disposición la anterior alcaldesa, Rita Barberá, un modelo blindado que no considera apropiado, entre otros motivos por su excesivo consumo, superior a los 20 litros cada 100 kilómetros.

Ribó ha realizado este anuncio tras visitar la central de la Policía Local de Valencia, en el que ha sido su primer acto oficial como alcalde, al que ha acudido en uno de los Ford Mondeo de los que dispone el parque móvil del Ayuntamiento.

El nuevo alcalde ha ordenado que vayan al garaje municipal los dos Audi A8 adscritos hasta ahora al servicio de Alcaldía, uno de los cuales, el blindado, será puesto a la venta.

Sobre el otro, ha explicado que se estudiará qué hacer con él, pero "de momento que descanse, que ha tenido mucho trabajo hasta hace pocos días", ha bromeado.

"Voy en bici de casa al trabajo, pero a estos actos oficiales quiero acudir de otra forma, por respeto, y la bici no es la mejor forma. Tengo coche y me gusta conducirlo, que quede claro, pero en la ciudad hay que fomentar el transporte público y la bicicleta", ha añadido.

El alcalde ha comentado que "el Mondeo es un supercoche y está fabricado en Valencia, no sé por qué no podemos ir en uno de estos, no pasa nada. Hay gestos que indican el querer estar por encima, pero a mí me gusta ser normal, 'normalet'", ha añadido.