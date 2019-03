Jesús Posada: "Los que no estén atendiendo que se vayan al bar"

LAS INTERVENCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO

Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados, fue uno de los protagonistas indiscutibles de la sesión dedicada al debate sobre la Ley de Abdicación. Posada interrumpió el discurso de Cayo Lara, líder de IU, para pedir silencio a la Cámara Baja y dejar clara su estatus en la sala: "Está hablando el presidente, así que no me lleven la contraria". Jesús Posada protagonizó la anécdota de la sesión durante la intervención de Rosa Díez (UPyD) al pronunciar una orden atípica en el Congreso: "Los que no estén atendiendo que se vayan al bar".