Javier Urra, a los pederastas: “Si vas a dañar a los demás, plantéate si no es mejor dañarte a ti”

LES HA PROPUESTO QUE SE SUICIDEN

Javier Urra, ex defensor del Menor, ha admitido haber propuesto a los pederastas en serie y reiterativos que se suiciden como “salida ética”. Les dice que uno no elige cuando nace pero sí cuando muere. “En los casos de violadores en serie o pederastas multirreiterativos que van a reincidir, hay que ponerles ante un espejo y que ellos mismos se planteen qué van a hacer con su vida y sin vas a dañar a los demás, plantéate si no es mejor dañarte a ti mismo”, ha manifestado.