Los partidos aplauden que el pacto antiyihadista sea más "proactivo" y Podemos insiste en evitar vetos

Todos los partidos políticos que han participado en la reunión de trabajo del Pacto Antiyihadista han celebrado que el foro sea más "proactivo" a la hora de estudiar las reformas legislativas para mejorar la lucha contra el terrorismo, incluyendo Podemos, la única formación que ha participado en calidad de observador y que ha aprovechado para pedir que se eviten vetos para aquellas formaciones que no son firmantes del acuerdo.

El portavoz de Interior de Podemos, el diputado Rafael Mayoral, ha asegurado que la polémica de la previa sobre la participación de los partidos no firmantes está "completamente zanjada". "Nos parece interesante ver cómo generar espacios de trabajo que transcienden el pacto y van más a los contenidos", ha dicho el dirigente, que ha mantenido su rechazo a firmar el acuerdo de 2015 por discrepancias sobre su contenido, sobre todo en material penal.

El objetivo principal de Podemos es "generar dinámicas para que otras fuerzas participen", en alusión al PNV, ERC y PDeCAT, que sí asistieron a la reunión del 21 de diciembre, cuatro días después de los atentados en Cataluña. Ciudadanos y Podemos han sido los partidos que han mantenido mayor discrepancia hacia la figura de los observadores.

"No me parece muy leal, está muy bien y me gusta la foto de la unidad, pero a esa foto hay que acompañarla del compromiso", ha insistido el portavoz del PP, Rafael Hernando, que no entiende que se mantenga el 'no' a firmar un pacto que permite que se crean, como ha dicho el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, grupos de trabajo para ser más "proactivos" a la hora de plantear reformas legislativas e instrucciones concretas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

A la cita en el Ministerio del Interior han asistido dirigentes de otras formaciones firmantes del pacto antiyihadista como UPN, el PAR o UPYD. Coalición Canaria y Foro Asturias han excusado su asistencia y los partidos nacionalistas PNV, PDeCAT y ERC han rechazado la invitación.